إدراج 296 إخوانياً على قوائم الإرهاب.. وهؤلاء من ضمنهم!

أدرجت السلطات المصرية 296 إخوانيا على قوائم الإرهاب، ونشرت الوقائع المصرية، الأربعاء، قرار محكمة جنايات #القاهرة الدائرة 16 بإدراج 296 من عناصر جماعة #الإخوان بقوائم #الإرهاب وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وشملت القائمة كلا من محمود عزت القائم بعمل #مرشد الإخوان والهارب خارج البلاد، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة، وإبراهيم منير القيادي بالتنظيم الدولي للإخوان والمقيم في العاصمة البريطانية لندن، ومحمد جمال حشمت القيادي بالجماعة وعضو مجلس الشعب السابق.

وكانت السلطات قد أدرجت، أمس الثلاثاء، 56 إخوانيا على قوائم الإرهاب طبقا لقرار الدائرة 16 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، وذلك في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا الخاصة باللجان النوعية لجماعة الإخوان.