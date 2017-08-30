بالصور.. مصر تضبط مخدرات قبل تهريبها للسعودية

ألقت أجهزة الأمن بمطار سوهاج الدولي، جنوب مصر القبض على فتاة أثناء إنهاء إجراء سفرها إلى السعودية، وبحوزتها 3700 قرص من عقار الترامادول المخدر، وقطعة أفيون يقترب وزنها من ربع كيلوغرام، مخبأة داخل بط مذبوح ومجمد.

وقال مصدر أمني مسؤول إنه تم القبض على فتاة تدعى هـ. ح، 24 سنة، حاصلة على ليسانس حقوق ومقيمة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن الرحلة 463 التابعة لشركة آير كايرو المتجهة إلى الرياض، حيث عثر بحوزتها على آلاف من أقراص الترامادول المخدر وقطعة من نبات الأفيون المخدر تزن حوالي 200 غرام، مخبأة داخل بط محشي بحقائبها وأمتعتها.

وذكرت المتهمة أنها تسلمت الحقيبة التي يتواجد بها البط من والدة إحدى صديقاتها لتوصيلها إلى نجلها المقيم بالرياض.

وتم إحالة المتهمة إلى النيابة التي تولت التحقيق.