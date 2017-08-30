صور.. القبض على 5 إرهابيين وتدمير مزارع بانجو بسيناء

واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني في #مصر جهودها في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط #سيناء.

وأكد المتحدث العسكري المصري، تامر الرفاعي، أنه في إطار استمرار جهود #القوات_المسلحة في مكافحة العناصر التكفيرية والإجرامية تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط 5 أشخاص مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية يستقلون عربتي ربع نقل وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بوسط سيناء، فضلًا عن تدمير عربة ربع نقل و6 دراجات نارية ومخبأ به كمية من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، إضافة إلى اكتشاف، وتدمير 4 مزارع لنبات البانجو المخدر.