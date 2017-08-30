لماذا عجز أطباء مصريون أمام حالة هذه الطفلة؟

هذه الصور الغريبة هي لطفلة #مصرية احتار الأطباء في تفسير مرضها وتشخيصه، وطالبوا والدها بالبحث لها عن علاج بالخارج.



الطفلة #جنى_مصطفي_أحمد_حسن تعرضت لحادث في الملاهي قبل 3 أعوام أدى لتعرضها لهذه الحالة الغريبة.

ويقول والدها مصطفى أحمد حسن للعربية.نت إنه يعمل سائقا على سيارة نقل ويقيم بمدينة السلام شرق القاهرة وكانت طفلته جنى التي تبلغ من العمر وقتها 9سنوات تلهو في الملاهي قبل 3سنوات وتعرضت لحادث مؤلم، حيث قامت المرجيحة التي كانت تستقلها بسحب شعرها وشده أثناء سقوطها منها فسقط شعرها بالكامل ومعه فروة رأسها وجلد الرأس كاملا.

وأضاف أنه فوجئ بطفلته بدون شعر أو فروة رأس وتظهر جمجمتها بوضوح، وطلب الأطباء إجراء عملية عاجلة لتغطية الجمجمة حتى لا تتعرض الطفلة للموت، حيث سحبوا أجزاء من جلد الساقين والفخذين لتغطية الجمجمة لكن دون جدوى.

وقال إن ابنته أجرت 8عمليات جراحية لتغطية الجمجمة، ولكن للأسف لم تنسجم الأنسجة والأوردة بالراس، مما أدى لتشوه الجلد بالمناطق التي تم استقطاعه منها، فضلا عن بقاء الجمجمة كما هي دون جلد او شعر وبعدها أكد الأطباء صعوبة حالتها وإمكانية تعرضها للموت.

وأشار والد الطفلة إلى أن الأطباء بمستشفيات الدمرداش والمقاولون أخبروه بأن حالة ابنته ميئوس منها، فيما نجح طبيب صغير ومن خلال إجراء عملية حقن للعظام في ظهور طبقات بسيطة من الجلد بفروة الرأس، لكنه ليس بالشكل الذي يحمي الجمجمة ويحافظ على حياه ابنته.

وأضاف الوالد المكلوم أنه أصبح يشعر باليأس في التوصل لعلاج ابنته ومعرفة مرضها الغريب موكدا أن كل أبواب الأمل في العلاج سدت في وجهه ولا أمل أمامه الآن سوى رحمة الله وباب رجائه.