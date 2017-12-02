الفريق أحمد شفيق يصل القاهرة قادماً من أبوظبي

وصل رئيسُ الوزراء المصري الأسبق الفريق أحمد شفيق إلى القاهرة، مساء السبت، عائداً من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان مصدر إماراتي مسؤول صرح بأن الفريق شفيق، المرشح الرئاسي في انتخابات 2012، غادر دولة #الإمارات العربية المتحدة عائداً إلى #القاهرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال المصدر المسؤول في بيان، السبت، إن "عائلة الفريق أحمد شفيق مازالت موجودة في الدولة بالرعاية الكريمة لدولة الإمارات العربية".

وكان وزير الخارجية المصري، #سامح_شكري، أكد، الجمعة، أن من حق أي شخص الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في #مصر، شريطة توافر الشروط القانونية فيه، مشيراً إلى أن القانون المصري لا يمنع أحداً من الترشح.

جاء ذلك في رد شكري على سؤال: هل تعتقد أن الفريق #أحمد_شفيق يمكنه أن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ والذي طرحه أحد مديري منتدى الحوار المتوسطي الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما، ويشارك فيه الوزير المصري.

وأجاب شكري في اللقاء الذي بثته وسائل إعلام محلية مصرية، أن "القانون لا يمنع أحداً من الترشح، ولكن أعلم أنه (أي شفيق) لديه بعض القضايا، ولا أعرف هل حلت أم لا؟".

واستدرك: "لكن من حيث المبدأ يستطيع أي شخص لديه القدرة ويفي بالشروط القانونية أن يترشح للانتخابات والناخبون يقررون".