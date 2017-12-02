وزير الدفاع الأميركي يصل القاهرة في جولة بالمنطقة

وصل وزير الدفاع الأميركي، جيمس #ماتيس، إلى #القاهرة للقاء مسؤولين مصريين ومناقشة التعاون قبل التوجه إلى #الأردن وباكستان والكويت.

ووفقا لبيان من وزارة الدفاع، فزيارة ماتيس إلى القاهرة، السبت، جزء من رحلة "لإعادة التأكيد على الالتزام الأميركي الصامد بشراكة الشرق الأوسط وغرب إفريقيا وجنوب آسيا".

وينتظر أن يلتقي ماتيس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع المصري صدقي صبحي.

ومصر من بين أبرز المتلقين للمساعدات العسكرية الأميركية، إذ تحصل على نحو 1.3 مليار دولار سنويا، إضافة إلى 250 مليون دولار كمساعدات اقتصادية. وترتبط هذه المساعدات باتفاقية سلام وقعتها #مصر مع إسرائيل في 1979، وتشكل جزءا أساسيا من العلاقة الأمنية بين أميركا ومصر، والتي تضع مكافحة الإرهاب الآن على رأس أهدافها.