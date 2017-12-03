السيسي لماتيس: يجب تكثيف الجهود لتجفيف منابع الإرهاب

في لقائه مع وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتجفيف منابع الإرهاب وأهمية التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة.

السيسي بحث مع ماتيس سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد العسكري ومكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد ماتيس دعم بلاده لمصر في حربها على الإرهاب.

وتأتي زيارة ماتيس إلى القاهرة ضمن جولة تشمل مصر والأردن وباكستان والكويت "لإعادة التأكيد على الالتزام الأميركي الصامد بشراكة الشرق الأوسط وغرب إفريقيا وجنوب آسيا".

ومصر من بين أبرز المتلقين للمساعدات العسكرية الأميركية، إذ تحصل على نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى 250 مليون دولار كمساعدات اقتصادية.

وترتبط هذه المساعدات باتفاقية سلام وقعتها مصر مع إسرائيل في 1979، وتشكل جزءاً أساسياً من العلاقة الأمنية بين أميركا ومصر، والتي تضع مكافحة الإرهاب الآن على رأس أهدافها.