السيسي يتسلم أول تلفون محمول "صنع في مصر"

أطلقت مصر، الأحد، أول هاتف محمول يتم إنتاجه وتصنيعه على أرضها. وأهدى المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات المصري، الرئيس عبدالفتاح السيسي أول تلفون محمول "صنع في مصر" خلال فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي انطلق اليوم في القاهرة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر إن التلفون المحمول المصري سيكون بمواصفات عالمية، مؤكداً أن الاستثمار في البشر هو الأفضل وعلينا تهيئة البيئة للشباب من أجل مساعدتهم على الإبداع.

من جانبه أعلن وزير الاتصالات المصري أن أول تلفون محمول مصري به نسبة مكونات مصرية تصل إلى 45%، مؤكداً أن الهاتف الجديد سيكون بسعر مناسب لجميع المصريين ويناسب جميع الفئات العمرية.

وأضاف أن مصر تمكنت من تشغيل شبكة الجيل الرابع لشبكات المحمول، وستدخل شبكات الجيل الخامس لتكون من أوائل دول المنطقة المستخدمة لهذه التكنولوجيا، مشيراً إلى أن المصنع الجديد للهاتف المحمول اتفق على عقود لتصدير جزء من إنتاجه خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار متصل، صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس استمع إلى كلمة وزير الاتصالات والتي تضمنت عرضاً لجهود تطوير قطاع الاتصالات، وتشمل افتتاح منطقتين تكنولوجيتين جديدتين، وتدشين مبادرة مجمعات الإبداع التكنولوجي في جميع محافظات الجمهورية لنشر الإبداع وتعزيز دمج تكنولوجيا المعلومات في شتي المجالات، فضلاً عن بدء إنتاج أول هاتف محمول مصري يتم تصنيعه.

وذكر أن الرئيس السيسي ألقى كلمة قال فيها إن قطاع الاتصالات يعد ركيزة أساسية في خطط الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي المتكامل.

وأعلن السيسي إطلاق مشروع بوابة التأشيرة الإلكترونية السياحية المصرية، كمرحلة أولى من المشروع القومي المتكامل لتطوير آليات العمل التكنولوجية بمراكز معلومات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وبناء قواعد بيانات معلوماتية ونظم تحكم ومراقبة توفر السيطرة الدقيقة والقدرة على تحليل البيانات لكل منافذ الجمهورية، مضيفاً أن المشروع يوفر الأدوات والآليات للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج لتقديم خدمات منح التأشيرات بالكفاءة والجودة والسرعة المطلوبة، التي تشجع على تنشيط حركة السياحة وزيادة أعداد السائحين.