بالصور.. الضباب يوقع قتلى وجرحى في مصر

تعرضت #مصر، صباح الأحد، لضباب غطى جميع طرقها الرئيسية وأدى لوقوع حوادث سير، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأغلقت السلطات طريق المحور في القاه، وطريق بنها شبرا، وطريق العلمين، وطريق كفر الشيخ الساحلي، بسبب كثافة الضباب وتعذر الرؤية، ما أدى لتكدس السيارات على الطريق.

وشهد الطريق الساحلي الدولي بمنطقة غليون باتجاه بلطيم بكفر الشيخ شمال البلاد، حادث تصادم 11 سيارة، نتج عنه إصابة 26 شخصاً. كما لقي شخص مصرعه، وأصيب 20 آخرون في حادث تصادم بنفق أبو صالح على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة. ووقع حادث آخر على طريق المحور بالقاهرة أدى لتصادم عشرات السيارات.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة 4 مواطنين وإصابة 39 آخرين إثر حادث تصادم سيارات بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 64.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خالد مجاهد، إن الإصابات تراوحت بين كسور وجروح وسحجات وخدوش بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، فيما أوضح رئيس هيئة الإسعاف، أحمد الأنصاري، أنه تم الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت الوفيات والمصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.