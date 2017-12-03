فيديو للحظة مغادرة أحمد شفيق الإمارات متجهاً للقاهرة

نشرت بوابة "العين" الإخبارية الإماراتية #فيديو حصرياً للحظة مغادرة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق الإمارات متوجها إلى مصر.

وظهر الفريق شفيق في الفيديو وبصحبته مرافق تحدث معه حتى صعوده لسلم #الطائرة التي أقلته إلى #القاهرة.

وكان مصدر إماراتي مسؤول قد صرح بأن الفريق شفيق، المرشح الرئاسي في انتخابات الرئاسة في #مصر 2012، غادر دولة الإمارات العربية المتحدة عائداً إلى القاهرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" السبت.

وقال المصدر المسؤول إن "عائلة الفريق #أحمد_شفيق مازالت موجودة في الدولة بالرعاية الكريمة لدولة الإمارات العربية.

يشار إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري أكد، الجمعة، أن من حق أي شخص الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، شريطة توافر الشروط القانونية فيه، مشيراً إلى أن القانون المصري لا يمنع أحدا من الترشح.

وأضاف شكري أن القانون لا يمنع أحداً من الترشح، مضيفا أنه لا يعلم هل لدى شفيق بعض القضايا، ولا يعرف إن كان قد حلت أم لا.

وتابع: "لكن من حيث المبدأ يستطيع أي شخص لديه القدرة ويفي بالشروط القانونية أن يترشح للانتخابات، والناخبون يقررون".