محامية أحمد شفيق تقابله في أحد فنادق القاهرة

أكدت محامية رئيس الوزراء المصري السابق #أحمد_شفيق أنها قابلته في أحد فنادق القاهرة، في أول اتصال به منذ وصوله إلى القاهرة أمس السبت، مشيرةً إلى أنه بصحة جيدة ولم يخضع لأي تحقيقات.

وأعلنت دينا عدلي محامية شفيق على "فيسبوك": "تم مقابلة الفريق شفيق منذ ساعة في أحد فنادق القاهرة الجديدة والاطمئنان على صحته". وأضافت: "أكد الفريق أنه بصحة جيدة وأنه لم يتعرض لأية تحقيقات". ولم تذكر المحامية اسم الفندق الذي قابلت شفيق فيه.

وأضافت المحامية أن شفيق سيظهر على شاشة فضائية "دريم" المصرية قريبا في مقابلة مع الإعلامي وائل الإبراشي.

قبل ذلك، كانت عائلة شفيق قد أكدت سفره من الإمارات إلى #القاهرة عبر طائرة خاصة، فيما قال شهود إن السلطات المصرية، اصطحبته إلى خارج مطار القاهرة الدولي، في قافلة سيارات.

وكان إعلان شفيق نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر عقدها العام المقبل، قد أثار ردود فعل متباينة في الساحة السياسية المصرية.

وعلّق وزير الخارجية المصري سامح شكري على مسألة ترشح أحمد #شفيق للانتخابات بقوله إن القانون يكفل لأي شخص الترشح للانتخابات، في حال عدم وجود مانع قانوني.