مصر.. مقتل 5 إرهابيين بمواجهة مع الشرطة

لقي 5 إرهابيين مصرعهم خلال اشتباكات وتبادل لإطلاق النار مع #الشرطة_المصرية بطريق العاشر من رمضان شمال البلاد.

وذكر مصدر أمني مسؤول أن #عناصر_إرهابية كانت تتخذ من أحد الأوكار في طريق العاشر من رمضان- أبو حماد بمحافظة #الشرقية مقرا لاختبائهم، وعلى الفور داهمتهم قوات الأمن، وأطلقوا النيران عليها فبادلتهم القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل 5 منهم، ونقلت جثثهم للمستشفى تمهيداً لتحديد هويتهم.

وقال إن القوات تقوم بتمشيط المنطقة التي وقعت بها #الاشتباكات بحثاً عن عناصر إرهابية أخرى، فيما تم إخطار #النيابة التي تولت التحقيق.