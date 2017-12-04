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مصر.. مقتل 5 إرهابيين بمواجهة مع الشرطة

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
عناصر من الشرطة المصرية
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لقي 5 إرهابيين مصرعهم خلال اشتباكات وتبادل لإطلاق النار مع #الشرطة_المصرية بطريق العاشر من رمضان شمال البلاد.

وذكر مصدر أمني مسؤول أن #عناصر_إرهابية كانت تتخذ من أحد الأوكار في طريق العاشر من رمضان- أبو حماد بمحافظة #الشرقية مقرا لاختبائهم، وعلى الفور داهمتهم قوات الأمن، وأطلقوا النيران عليها فبادلتهم القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل 5 منهم، ونقلت جثثهم للمستشفى تمهيداً لتحديد هويتهم.

وقال إن القوات تقوم بتمشيط المنطقة التي وقعت بها #الاشتباكات بحثاً عن عناصر إرهابية أخرى، فيما تم إخطار #النيابة التي تولت التحقيق.

كلمات دالّة

#الشرطة المصرية, #عناصر إرهابية, #الشرقية, #الاشتباكات, #النيابة

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