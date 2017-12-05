الجامعة العربية: اغتيال صالح كشف طبيعة الحوثي الإجرامية

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، أن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح "يكشف للجميع الطبيعة الإجرامية والمجردة من كل النوازع الإنسانية لتلك الميليشيات"، داعيا إلى العمل "على تخليص الشعب اليمني من هذا الكابوس الأسود".

وقال أبو الغيط في بيان إن "اغتيال علي عبد الله صالح على يد الميليشيات الحوثية ينذر بانفجار الأوضاع الأمنية في هذا البلد المنكوب، وبتدهور الأوضاع الإنسانية التي تشهد بالفعل تردياً خطيرا"ً.

وأضاف "الوقت قد حان لكي يدرك المجتمع الدولي، وبخاصة القوى المؤثرة فيه، أن ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية تُسيطر على السكان بقوة السلاح، وأنه يتعين العمل بكل سبيل على تخليص الشعب اليمني من هذا الكابوس الأسود".

وقتلت جماعة الحوثي صالح أمس الاثنين، وأكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام، أن الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، قُتل بكمين أثناء توجهه إلى مسقط رأسه بمديرية سنحان جنوب #صنعاء.

وأفادت مصادر يمنية أن صالح قتل في سيارته مع عدد من مرافقيه، بينما أكد مسؤول بحزب المؤتمر خبر مقتل صالح، وطالب أنصاره بمقاومة ميليشيات الحوثي.

وقالت مصادر بحزب المؤتمر إن صالح قُتل برصاص قناصة في الرأس وليس في تفجير. واتهمت مصادر بحزب المؤتمر الشعبي الحوثيين بإعدام صالح والتمثيل بجثته.

وقالت مصادر "العربية" إن ميليشيات الحوثي اشتبكت مع موكب صالح وقتلته مع بعض مرافقيه، فيما دعا قياديون بحزب المؤتمر اليمنيين إلى العمل معاً حتى إنهاء التمرد الحوثي.