السيسي لترمب: يجب الحفاظ على الوضع القانوني للقدس

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاتصال تناول القرار المزمع اتخاذه من قبل الإدارة الأميركية بشأن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى #القدس، حيث أكد الرئيس على الموقف المصري الثابت بشأن الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأكد السيسي على ضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في الشرق الأوسط.

وأبلغ ترمب، السيسي عزمه نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهو ما فعله الرئيس الأميركي مع الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في اتصالات هاتفية سابقة حول القدس.