مصر.. إحباط مخطط إرهابي يستهدف بئر العبد في سيناء

أحبطت أجهزة الأمن المصرية مخططا إرهابيا لتفجيرات كبيرة بمنطقة أبوالحصن ببئر العبد بشمال سيناء.

وأعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، أن القوات المعنية لتمشيط وتعقيم الطريق الساحلي العريش – القنطرة "تمكنت من اكتشاف عبوة ناسفة بمنطقة أبوالحصين دائرة قسم شرطة بئر العبد بشمال سيناء.

وأضاف أنه على الفور تم فرض كردون أمني حول المنطقة والتعامل مع العبوة، وتبين أنها عبارة عن "برميل مليء بمادة تي أن تي شديدة الانفجار مدفون أسفل الطريق ويحتوي على حوالي 250 كلغ شديدة الانفجار.

وأشار إلى أن المتفجرات كانت موصلة بسلك ممتد حتى الظهير الصحراوي المتاخم للطريق، وتمكن خبراء المفرقعات بمديرية أمن شمال #سيناء من تفجيرها عن بعد، مضيفا أنه يجري تمشيط المنطقة للبحث عن مفتجرات أخرى.