فيديو بشع لسحل مصري في الكويت.. والقاهرة تتحرك

الزمان: الساعة الثانية ظهر أمس الثلاثاء.

المكان: محل خاص بالدراجات النارية بدولة الكويت وتحديدا في منطقة الشويخ.

الواقعة: شابان كويتيان يدخلان المحل ويطلبان من العاملين إصلاح دراجتهما النارية، فطلب منهما الشاب المصري الذي يعمل مديرا بالمحل الانتظار للحظات لكون العمال في فترة استراحة ويتناولون الغداء، لكن الشابين الكويتيين استهجنا ما قاله وتعديا عليه باللفظ، فنشبت مشادة بينهما تطورت لاعتداء بالضرب، وقام الشابان الكويتان بسحل #الشاب_المصري، وتركاه غارقا في دمائه وفرا هاربين.

الشاب المصري، ويدعى وحيد محمود رفاعي، قال في التحقيق معه بعد نقله للمستشفى وإفاقته من الغيبوية التي تعرض لها، إن كل ما فعله أنه أبلغ المعتدين أن هذا التوقيت هو فترة استراحة للعمال، ولا يمكنه إجراء أي عمل في دراجته النارية، إلا أنه فوجئ بالمعتدي ينهال عليه بالضرب، مستغلا بنيته الجسمانية، ومحدثا عدة إصابات بالرأس نقل على إثرها إلى #العناية_المركزة.

كاميرا مراقبة بالمحل سجلت الواقعة وتداولها مغردون مصريون على مواقع التواصل، وتفاعل معها الكثيرون، مطالبين السلطات المصرية بالتدخل والحصول على حق هذا الشاب.

الصور الخاصة بالشاب المصري والتي حصلت عليها "العربية.نت" من بعض أصدقائه، كشفت أنه من محافظة الإسكندرية مواليد 1974، حاصل على ليسانس الحقوق، ويعمل بائعا بشركة "وان ويل" للدراجات النارية، ووفق ما قاله فإنه تعرض للضرب على رأسه 3 مرات ببطارية، ثم واصل المعتدي ضربه بآلة حادة فقد بعدها الوعـي وظل ينزف حتى تم نقله للمستشفى.

#الخارجية_المصرية تدخلت فور إبلاغها بالواقعة من جانب السفارة المصرية بالكويت، وطلبت من طارق القوني، سفير مصر بالكويت، زيارة الشاب بالمستشفى صباح اليوم الأربعاء عقب تحسن حالته وخروجه من العناية المركزة للاطمئنان عليه.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن سفير مصر بالكويت أكد للشاب المصري اهتمام ومتابعة السفارة لحادث الاعتداء والتحقيقات الجارية بشأنه مع #السلطات_الكويتية المعنية، حيث أبدت تعاونا كبيرا مع الجانب المصري، وقامت بزيارة المواطن في المستشفى والاستماع لأقواله، فضلا عن إلقاء القبض على أحد الجناة والبحث عن الجاني الثاني.

وأضاف أن السفير المصري قام أيضا بمقابلة الطبيب المعالج للمواطن لمتابعة حالته، إضافة إلى مقابلة زوجة المواطن.

من جانبها، قامت هويدا عصام، القنصل المصري في الكويت، بإيفاد ممثلين عن القنصلية إلى المستشفى للاطمئنان على حالة الشاب، حيث أكدت له متابعة القنصلية للتحقيقات حتى ينال المواطن كافة حقوقه القانونية والقصاص من الجاني.

وفي سياق متصل، صرح السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن القنصلية المصرية في الكويت تتابع منذ اللحظة الأولى الحادث، وقامت القنصلية بالاتصال بزوجة المواطن للإعراب عن مساندة القنصلية للأسرة، واستعدادها لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن السلطات الكويتية قامت بإلقاء القبض على أحد الجناة، وجارٍ البحث عن الثاني، مشيدا بسرعة تعاون السلطات الكويتية في التعامل مع الحادث.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن القنصلية المصرية في الكويت أصدرت حتى الآن بيانين صحافيين لشرح كافة ملابسات الحادث والإجراءات التي قامت بها، وتم وضعهما على موقع القنصلية على شبكة الإنترنت لإحاطة أعضاء الجالية المصرية بكل تفاصيل الواقعة وطمأنتهم، مؤكدا على وقوف وزارة الخارجية بجانب المواطن من أجل نيل كافة حقوقه القانونية والقصاص من الجاني.

إلى ذلك، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنها ستتوجه للكويت، الخميس، لزيارة المواطن المصري وأسرته، وطلبت من السفير المصري في الكويت تجهيز مقابلة مع وزيرة العمل الكويتية للوقوف على حقوق هذا الشاب المصري.