مصر.. قتل 3 بالرصاص وذبح آخر في حادثين بشمال سيناء

قتل 3 مواطنين بمدينة #رفح المصرية في محافظة #شمال_سيناء، بعد أن أطلق #مسلحون النار عليهم، الأربعاء.

ووقع الهجوم أمام صالون حلاقة بالمدينة الحدودية. وقال شهود عيان إن المسلحين كانوا ملثمين.

وأشارت مصادر إلى أن ضحايا الحادث هم: مهدي محمد مالك (30 سنة)، وإسماعيل سليم سلام (40 سنة)، ومحمود محمد إسماعيل (38 سنة)، صاحب صالون الحلاقه.

وإلى ذلك، عثر الأهالي في رفح على #جثة شاب مذبوحة في منطقة جنوب رفح، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء إخطارًا بالعثور على جثة "عمر م.م" (18 سنة)، أمام منزله، عقب اختطافه بعدة أيام.