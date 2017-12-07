الكرملين يعلن موعد زيارة بوتين لمصر

قال الكرملين الخميس إن الرئيس فلاديمير #بوتين سيزور مصر يوم 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري.



وأضاف أن بوتين سيجري خلال الزيارة محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي وسيناقش العلاقات الثنائية والتجارة وقضايا الشرق الأوسط.

من جهته، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية المصري أنه من المقرر أن تشهد الزيارة، التي تأتي في إطار حرص #مصر وروسيا على تدعيم علاقاتهما التاريخية والاستراتيجية، عقد جلسة مباحثات بين السيسي وبوتين، لبحث سبل دفع أطر التعاون الثنائي فى المجالات المختلفة، خاصة السياسية والتجارية والاقتصادية وفي مجال #الطاقة، فضلاً عن التشاور بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.