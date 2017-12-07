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مباحثات عسكرية مصرية إماراتية لتنسيق الحرب على الإرهاب

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
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استقبل رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، الفريق الركن حمد محمد ثان الرميثي، والوفد المرافق له، الذي يزور #مصر حالياً.

وتناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحة الإقليمية. كما ناقش الجانبان تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، لاسيما في الحرب على الإرهاب، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كذلك بحثا عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم مجالات الشراكة والتعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كلمات دالّة

#مصر, #الإمارات, #تنسيق, #جهود, #الإرهاب, #الحرب

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