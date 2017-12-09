الأزهر يعلن عقد مؤتمر عالمي لنصرة القدس يناير المقبل

بدأت الاجتماعات النهائية، السبت، في مشيخة الأزهر بحضور عدد من الخبراء للتحضير للمؤتمر العالمي لنصرة #القدس والذي سيعقد في كانون الثاني/يناير المقبل بالقاهرة.

وأعلن شيخ الأزهر، أحمد الطيب، أنه تم توجيه الدعوة لإقامة المؤتمر بشكل عاجل للتأكيد على رفض القرارات الأميركية الباطلة بحق القدس المحتلة وبحث اتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة.

وقال الأزهر إن المؤتمر سيعقد بمشاركة مجلس حكماء المسلمين، مشيراً إلى أنه حرص على دعوة كبار رجال الدين والثقافة والسياسيين المعنيين بالقضية للمؤتمر، من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، للخروج بقرارات عملية، تتناسب والتحديات الخطيرة التي تهدد أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين، والتحذير من إشاعة الكراهية بين الشعوب بهذه القرارات الظالمة واللاإنسانية.

وكان شيخ الازهر قد دعا لعقد المؤتمر ضمن سلسلة قرارات فورية للرد على قرار الإدارة الأميركية بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وشملت هذه القرارات رفض شيخ الأزهر طلب نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، مقابلته في 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري بمشيخة الأزهر، ودعوة هيئة كبار العلماء ومجلس حكماء المسلمين لاجتماع طارئ لبحث التهديدات الخطيرة التي تواجه القدس.