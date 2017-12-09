مصر.. اكتشاف أقنعة جنائزية ومومياء مكفّنة بالكتان

أعلنت وزارة الآثار المصرية أن علماء آثار اكتشفوا مقبرتين قديمتين في مدينة الأقصر جنوبي البلاد.

قالت الوزارة السبت إن إحدى المقبرتين لها خمسة مداخل تؤدي إلى قاعة مستطيلة، وتحتوي على أقنعة جنائزية خشبية مطلية وسفن طينية ومومياء ملفوفة بالكتان.

أما المقبرة الثانية فتحتوي على فتحة (6 أمتار) تؤدي إلى أربع غرف جانبية وأجزاء من توابيت خشبية وغيرها من التحف.

تشير النقوش الحجرية إلى تاريخ المقبرتين اللتين تعودان إلى الأسرة الثامنة عشر من الفراعنة الذين حكموا البلاد قبل نحو 3500 عام.

لم يتم بعد تحديد هوية الأشخاص الذين دفنوا في هاتين المقبرتين.