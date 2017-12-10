في مصر.. هاشتاج غامض يتصدر تويتر فما السبب؟

تصدر هاشتاغ غامض باسم #الزقازيق_نقطه_بيضا موقع تويتر في مصر دون أن يكون مفهوماً أو معلوماً سببه أو تفاصيله.

وفوجئ رواد تويتر بالهاشتاغ يحتل مقدمة وصداره الهاشتاغات على موقع التغريدات القصيرة وشاركه الكثيرون دون معرفة تفاصيل عنه.

وتباينت ردود المغردين واصفين ما حدث بالمعجزة، مؤكدين أنهم لم يتخيلوا أن تغريداتهم حول قضية غير معروفة جعلت الهاشتاغ يتصدر تويتر، مطالبين بالبحث عن السبب والإعلان عنه.

وتبين أن الهاشتاغ يرجع لألبوم غنائي اسمه نقطة بيضا أصدرته فرقة غنائية باسم كايروكي، غنى فيه أعضاؤها أغنيات عدة حصدت إحداها مليون مشاهدة وحصدت أغنية نقطة بيضاء آلاف المشاهدات.

وقررت الفرقة أن تقوم بتصوير أغنية "نقطة بيضا" في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية الواقعة شمال مصر ولهذا سعد سكان الزقازيق وأبناء محافظة الشرقية بذلك وأطلق بعضهم الهاشتاغ.

فرقة كايروكي بدأت العمل بشكل رسمي في العام 2003 وتضم خمسة أفراد هم أمير عيد وشريف الهواري وتامر هاشم وآدم الألفي وشريف مصطفى وحققت نجاحا منذ بداية ثورة 25 يناير، خاصة بعد أغنيتهم "صوت الحرية" التي يعتبرها شباب مصر "أغنية الثورة".

بدأت الفرقة الغناء بأمير عيد وشريف الهواري ثم انضم إليهم الباقون، وأول ألبوم تم إصداره للفرقة هو "مطلوب زعيم" عام 2011، من أشهر أغانيه "صوت الحرية" بالاشتراك مع هاني عادل ويوسف رامي مسعد عضو فرقة "وسط البلد".