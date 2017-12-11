بعد زيارة مفاجئة إلى سوريا.. بوتين في القاهرة

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، ظهر الاثنين إلى #مطار_القاهرة حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، بحسب مسؤولين ملاحيين في مطار القاهرة، وذلك بعد زيارة مفاجئة قام بها إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت أن بوتين والسيسي سيجريان خلال هذه الزيارة مباحثات حول "عدد من القضايا الإقليمية والدولية"، وسيبحثان "دفع التعاون الثنائي فى المجالات المختلفة، خاصة السياسية والتجارية والاقتصادية وفي مجال الطاقة".

كما افادت الصحف المصرية أنهما سيشهدان توقيع العقود النهائية بين الحكومة المصرية وشركة روساتوم الروسية لإنشاء أول محطة نووية لانتاج الطاقة الكهربائية في #مصر.