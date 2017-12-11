وزيرة مصرية توقف 26 موظفاً بوزارتها تعاطوا المخدرات

قررت #وزيرة_التضامن في #مصر غادة والي إيقاف 26 موظفا بالوزارة ثبت تعاطيهم للمخدرات.

وقالت الوزارة في بيان صحافي لها إنه في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة #تعاطي_المخدرات، بدأ صندوق مكافحة وعلاج #الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي مديريات التضامن في المحافظات، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، وكذلك الكشف على السائقين العاملين بالمديريات.

وذكرت أن الحملات قامت بإجراء التحاليل لـ472 موظفا في مديريات التضامن بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية حتى الآن، وتبين وجود 26 حالة إيجابية يتعاطون المواد المخدرة وهي "الحشيش والترامادول" بنسبة تعاطي بلغت 5.5%، مضيفة أنه تم إرسال عينات التحاليل لمعامل وزارة الصحة وثبت إيجابية العينات وتعاطيهم للمخدرات.

وقررت وزيرة التضامن إيقاف الموظفين عن العمل وإحالتهم للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأشارت الوزارة إلى أن ﺍﻟﺠﺰاءﺍﺕ ستصل ﺇﻟﻰ الفصل عن ﺍﻟﻌﻤﻞ في حالة إعادة الكشف على الموظفين مرة أخرى بعد انتهاء مدة إيقافهم وثبوت استمرارهم في تعاطي المخدرات.