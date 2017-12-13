إحالة مسؤولين مصريين كسروا تمثال قائد عسكري للتحقيق

قرر محافظ بورسعيد في مصر، اللواء عادل الغضبان، الأربعاء، إحالة المستشار الفني للمحافظة، اللواء محمد عامر، وعدد من المسؤولين، والأطقم الفنية المشاركة من إدارة الورش إلى التحقيق، كما قرر نقل رئيس حي الشرق، عماد مهدي، وذلك بعد واقعة كسر تمثال رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق أول عبد المنعم رياض.

وكلف الغضبان مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة بسرعة إنهاء التحقيق وإخطاره بنتائجه لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وقد انتشر فيديو لعمال من المحافظة وحي الشرق أثناء قيامهم بنقل تمثال الفريق أول عبد المنعم رياض بطريقة بدائية من قاعدته بالميدان المخصص له أمام حديقة المسلة واستخدام معدات ثقيلة، ما أدى لكسر التمثال وأثار غضب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرى المحافظ اتصالاً هاتفياً بأسرة رئيس الأركان الراحل مقدماً لهم الاعتذار على الواقعة، مؤكداً أنه سيتم وضع تمثال جديد للقائد العسكري.

وقال الغضبان إن مدير متحف الفنان محمد مختار، طارق الكومي، سيقوم بتنفيذ التمثال الجديد، بعدما تبين وجود عيوب فنية بالقديم، مشيراً إلى أنه سيتم إزاحة الستار عن تمثال عبد المنعم رياض خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي في 23 كانون الأول/ديسمبر الحالي وتوجيه الدعوة إلى أسرته لحضور حفل إزاحة الستار والاستضافة الكاملة بالمحافظة.

يذكر أن عبد المنعم رياض هو محمد عبد المنعم محمد رياض عبد الله من مواليد 22 تشرين الأول/أكتوبر 1919. شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية خلال حرب الاستنزاف، كما شغل من قبل منصب رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة المصرية وعين عام 1964 رئيساً لأركان القيادة العربية الموحدة، وفي حرب 1967 كان القائد العام للجبهة الأردنية.

ويعد عبد المنعم رياض من أبرز القادة العسكريين في مصر حيث شارك في الحرب العالمية الثانية، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف.

كذلك أشرف رئيس الأركان الأسبق على خطة تدمير خط بارليف. وفي صباح يوم 8 آذار/مارس 1969 توجه إلى الجبهة ليرصد نتائج المعركة لتنهال عليهم النيران الإسرائيلية في المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنوده، وانفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب منه ليتوفى متأثراً بجراحه. وتم تخصيص يوم وفاته 9 آذار/مارس يوماً للشهيد في مصر.