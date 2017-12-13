الموت يغيب سامية صادق الرئيسة السابقة للتلفزيون المصري

غيب الموت الأربعاء الإعلامية المصرية سامية صادق، رئيسة #التلفزيون_المصري السابقة عن عمر يناهز 88 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكانت الإعلامية أصيبت بجلطة دماغية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم.

وسامية صادق من مواليد 1 مارس 1929 بمحافظة #القاهرة. حصلت علي ليسانس آداب قسم إنجليزي من جامعة القاهرة عام 1950 ودبلوم معهد الإذاعة عام 1952، ثم دبلوم عالٍ من مركز الدراسات الاجتماعية بشيكاغو عام 1980.

قدمت صادق الكثير من البرامج الإذاعية منها فنجان شاي، وحول الأسرة البيضاء، ونجوم الشاشة وما يطلبه المستمعون، وتدرجت في عدة مناصب إلى أن تولت رئاسة #التلفزيون المصري، ثم مستشاراً إعلامياً لوزير الهجرة والمصريين في الخارج.