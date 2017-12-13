حكم قضائي على أساتذة بالأزهر بسبب "الإخوان"

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لـ5 أساتذة بجامعة الأزهر بتهمة تجنيد طلاب في جامعة الأزهر للانضمام للإخوان وتنفيذ مخططات عدائية ضد الدولة.

وكانت وردت معلومات إلى قطاع الأمن الوطني تفيد قيام 5 أساتذة بجامعة الأزهر بتنفيذ تكليفات الجماعة بتجنيد أكبر عدد من طلاب جامعة الأزهر للانضمام للتنظيم.

وأكدت التحريات صحة المعلومات وكشفت أن الأساتذة كونوا خلية طلابية تقوم باستقطاب الطلاب الجدد الذين ليس لهم ملفات أمنية وغير معروفين لأجهزة الأمن، لضمهم لصفوف التنظيم الإخواني من خلال توفير الدعم المالي وتحمل نفقات الإقامة والدراسة والإعاشة وتوفير رحلات ومذكرات وكتب وكافة مستلزمات الدراسة لهم.

وتبين أن الخلية كانت تقوم بالتواصل مع الطلاب الجدد بعد انضمامهم للتنظيم، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي لتحديد مواعيد الفاعليات واللقاءات، وخطة التحرك داخل الحرم الجامعي، وعقد لقاءات تعريفية لهم وشرح مناهج الجماعة وخططها وإشراكهم في الأسر الجامعية الإخوانية.

وكشفت التحريات أن المنضمين للخلية كانوا يقومون بعد ذلك بتنفيذ تكليفات الجماعة في إثارة الفوضى والقلاقل داخل الجامعة، وتحريض الطلاب على التظاهر وتنفيذ سياسات عدائية ضد الدولة.