توقيع بروتوكول مصري روسي غدا لاستئناف الرحلات

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلا عن وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، قوله إن #روسيا و #مصر قد توقعان اتفاقاً غداً الجمعة لـ #استئناف_الرحلات المدنية الروسية لمصر.

وأضافت أنه المقرر أن يغادر اليوم الخميس، شريف فتحي وزير #الطيران_المدنى_المصري متوجها إلى روسيا، لتوقيع الاتفاقية التي تقضي بعودة الرحلات بين مصر ورسيا واستئناف الحركة الجوية بين البلدين، بعد توقفها أكثر من عامين، بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ.

الخبير السياحي المصري عصام علي يؤكد لـ" العربية.نت" أنه يتوقع أن تنطلق أولى رحلات الطيران المنتظم بين موسكو والقاهرة بداية من أول فبراير 2018 على أن تتبعها بداية من مارس رحلات الشارتر من المدن الروسية إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ بعد مرور أكثر من عامين علي التوقف.

وأضاف أنه على خلفية الخسائر التي لحقت بالجانبين المصري والروسي بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء 31 أكتوبر عام 2015 فقد تكبدت روسيا خسائر تصل لمليار روبل، بينما تكبدت مصر مليارات الدولارات وإغلاق 115 فندقاً بالغردقة وشرم الشيخ.

وأشار الخبير السياحي إلى أن اهتمام مصر بعودة السياحة الروسية دفعها إلى تطوير مطاراتها بنحو 43 مليون دولار عام 2016، وتوسعت في التطوير عام 2017 حتى بلغت 60 مليون دولار، بهدف سرعة عودة السياحة الروسية.

وأوضح أن السياح الروس هم أول من تخطوا حاجز الـ2 مليون سائح مقارنة بالجنسيات الأخرى في مصر، حيث بلغ عددهم عام 2009 نحو 2,5مليون سائح، بينما ارتفعوا عام 2010 إلى نحو 3ملايين سائح، مضيفاً أن القطاع السياحي المصري الذي تكبد خسائر فادحة منذ ثورة عام 2011 وتزايدت مع سقوط الطائرة الروسية في 2015 ينتظر عودة السياح الروس لتعويض بعض خسائره.

وتوقع الخبير السياحي أن يتخطى السياح الروس في مصر حاجز الـ 4 ملايين سائح خلال الموسم السياحي 2018، مشيرا إلى أن مصر تعطي السياحة الروسية أولوية كاملة، خاصة أنها تحقق إيرادات تقدر بـ 2.5 مليار دولار في الموسم السياحي الواحد.