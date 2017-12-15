بعد توقف عامين.. عودة الرحلات الروسية لمصر مطلع فبراير

أعلنت #موسكو، الجمعة، استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع مصر اعتبارا من 1 شباط/فبراير، بعد أن تم تعليقها أواخر 2015 إثر تفجير طائرة روسية، أسفر عن مقتل 224 شخصا تبناه تنظيم #داعش.

ووقع وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، ووزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، اتفاقا يمثل "الخطوة الأولى لاستئناف الرحلات بين البلدين"، حسبما أعلنت الوزارة الروسية.

وكانت موسكو علقت رحلاتها الجوية لمصر بعد أن أسقط مسلحو تنظيم داعش طائرة روسية بقنبلة في #سيناء في أكتوبر عام 2015، ما أسفر عن مقتل كافة ركابها البالغ عددهم 224 شخصاً.

توقيع بروتوكول أمني

وقال سوكولوف في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي، الجمعة، إن الرحلات بين موسكو والقاهرة سوف تستأنف أوائل فبراير، لكنه أضاف أن روسيا لم تتحدث بعد عن استئناف الطيران العارض" تشارتر" إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر، التي كانت مقصداً للسائحين الروس، مشيراً إلى أن هذه ستكون "المرحلة القادمة" من المفاوضات.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أعلن خلال زيارة، الاثنين الماضي لمصر أن اتفاق استئناف الرحلات الجوية قد يوقع "في أقرب وقت"، وأشاد بجهود مصر لتعزيز الأمن في مطاراتها.

إلى ذلك، توجه وزير الطيران المصري شريف فتحي، الخميس، إلى موسكو للاجتماع مع نظيره الروسي لاستكمال الاتفاق حول استئناف الرحلات الجوية.

يشار إلى أن "العربية.نت" كانت نقلت، الخميس، عن خبير سياحي مصري توقعه أن تنطلق أولى رحلات الطيران المنتظم بين موسكو والقاهرة بدءا من أول فبراير 2018 على أن تتبعها بداية مارس رحلات الشارتر من المدن الروسية إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.