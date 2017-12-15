مصر.. شفيق لم يحسم بعد قرار الترشح للرئاسة

عقد الفريق المتقاعد #أحمد_شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، الخميس، اجتماعا مع قيادات بالحزب الذي يرأسه، للتباحث حول قرار ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية في #مصر، وجاء ذلك في بيان لحزب #الحركة_الوطنية_المصرية، الذي يرأسه شفيق.

ووفق البيان، عقد شفيق اجتماعا مع 4 من قيادات الحزب في مقر إقامته المؤقت بأحد الفنادق الكبرى، شرق القاهرة، للتباحث حول عدد من الملفات السياسية، أبرزها قرار ترشحه في رئاسيات 2018.

وأفاد البيان أن الاجتماع كان في إطار جلسات التشاور التي يعقدها الفريق مع عدد من الشخصيات العامة وقيادات الحزب، حول القرار النهائي فيما يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية، كي يكون قراراً مبنياً على أسس سليمة، ومرتكزاً على ما يُعرض من تقارير ودراسات استراتيجية، لتقدير الموقف على الأرض.

والقيادات الذين التقاهم شفيق حسب البيان، هم: رؤوف السيد نائب رئيس الحزب، وأحمد الضبع الأمين العام، والنائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية (تضم 4 نواب من أصل 596)، وخالد العوامي المتحدث باسم الحزب.

وأوضح العوامي، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية، أن شفيق لم يتراجع عن قرار ترشحه في #الانتخابات_الرئاسية، لكنه لا يزال في طور المشاورات عقب عودته لمصر.

وقال العوامي إن من حق شفيق أن يكون لديه فرصة في التباحث والتفكير بشأن قراره النهائي، حتى يكون مستندا على أسس سليمة على أرض الواقع.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثان الماضي، أعلن شفيق (76 عاما)، في خطاب متلفز من مقر إقامته بالإمارات، عزمه التنافس في انتخابات 2018.