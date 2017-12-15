"فتاة المول" تبث فيديو لانتحارها: أنا دلوقت بموت

بثت سمية عبيد المعروفة بـ"فتاة المول" في مصر، ليل الخميس، فيديو على صفحتها على فيسبوك لمحاولة انتحارها.

وبدت سمية في المقطع المصور في حالة يرثى لها وكأنها "مخدرة"، معلنة أنها ستموت. وقالت: "أنا دلوقت بموت، أنا مش آسفة، وأنا بشعر بقلبي بيخبط قوي".

كما توجهت بالحديث إلى أمها قائلة لها: "أنا أحبك، وأنا آسفة لأني بحبك".

كما أعربت "فتاة المول عن يأسها، وقالت: إنها يأست ولا تعلم ماذا تقول وأنها غير آسفة على أي شيء، وأنها لم تعد قادرة على رؤية نفسها على أي شاشة حتى وإن كانت شاشة هاتفها المحمول، ولذلك فإنها تقول الآن مع السلامة. "

وبعد علم أصدقاء سمية بالفيديو ومشاهدته على صفحاتهم، نقلت الفتاة إلى المستشفى للعلاج، بعد أن تبين أنها تناولت جرعة من دواء يسبب الاكتئاب.

وكتبت سمية في بوست آخر على حسابها الفيسبوكي: "رايحين المستشفى".

يذكر أن قضية سمية كانت شغلت الرأي العام المصري بعد تعرضها للتحرش من قبل شاب في أحد المولات في مصر قبل أكثر من سنة، ومن ثم قام نفس الشاب بالاعتداء عليها وشطب وجهها في أكتوبر الماضي. ويفترض أن يحضر المتهم في 19 ديسمبر جلسة محاكمة في تلك القضية.