قبل عودة الرحلات.. إجراءات روسية إضافية حول مطارات مصر

أكد وزير النقل الروسي، ماكسيم سوكولوف، اليوم السبت، أن روسيا قد تقوم بتفتيش إضافي لمطارات #مصر من حيث الأمن قبل استئناف الرحلات الجوية.

وردا على سؤال صحافي عن ضرورة القيام بأعمال التفتيش الأخرى قال الوزير: "نعم أعتقد ذلك".

وكان سوكولوف قال سابقا إن وزارته تخطط لإعداد مجموعة من الوثائق للحكومة الروسية حول استئناف الرحلات الجوية بين #روسيا ومصر بحلول العام الجاري، وعبر عن اعتقاده أن الدولتين ستبدآن مناقشة هذا الموضوع بعد أن تكون البنية التحتية في مصر جاهزة.

وكان سوكولوف ونظيره المصري شريف فتحي وقعا، أمس الجمعة، بروتوكولا للتعاون في مجال أمن الطيران المدني لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأفاد فتحي أن الرحلات الجوية العادية بين موسكو والقاهرة ستستأنف ابتداء من 1 فبراير المقبل، مضيفا أن استئناف الرحلات الجوية السياحية سيناقشه الطرفان في أبريل المقبل.