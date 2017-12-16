مصر.. فتح معبر رفح 4 أيام في الاتجاهين

تفتح السلطات المصرية، اليوم السبت #معبر_رفح البري مع قطاع #غزة في الاتجاهين وحتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك للسماح بعبور الطلبة والحالات الإنسانية والعالقين.

وعقد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الاثنين الماضي، جلسة مباحثات مطولة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية، ضمت وفدي البلدين.

وتم استعراض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها.

وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، مع استمرار مصر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها #القدس.