الإعدام والمؤبد لمتهمين بالإرهاب في الإسكندرية

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة في الإسكندرية بإعدام 14 متهماً في القضية رقم 108 لسنة 2015 عسكرية، وذلك بعد ورود أمر المفتي، كما قضت بالمؤبد لآخرين على خلفية اتهامهم بزرع عبوات ناسفة أمام الهيئات الحكومية وقتل وإصابة عدد من المواطنين بالإسكندرية.

وشملت الأسماء الصادرة بحقهم حكم الإعدام: أحمد محمد عبد العال الديب، عصام محمد محمود عقل، طاهر أحمد إسماعيل حمروش، محمد السيد محمد شحات أبو كف، عزام علي شحاتة أحمد عمرو، بدرالدين محمد محمود الجمل، سمير محمد بديوي، أحمد محمد الشربيني، عبد الرحمن محمد محمد عبد الرحمن صالح، محمود محمد سالم حفني، محمود إسماعيل علي إسماعيل، خالد حسن حنفي شحاتة، السيد إبراهيم السيحيمي، أحمد حسن سعد.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل من: عاطف سعد محمود محمد، محمود عبد المؤمن السيد فارس، حسام الدين محمد يوسف نعنوش، عاطف محمد حسن أبو العيد، هاني إبراهيم محمد إبراهيم، أحمد محمد محمد جبر، محمد أحمد مصطفى عبد المجيد الوحش، أحمد المغاوري محمد العزب عبد الدايم، عبد الرحمن أحمد الأزهري، إبراهيم السيد إبراهيم سليمان، محمد جابر محمد عبد الرحمن، سامح فوزي محمود علي عبده، مصعب محمد عبد الفتاح يوسف الحضري، حسين محمد إبراهيم حسين، محمد نور الدين بدوي نور الدين، محمود عبد اللطيف محمد عطالله، محمود أحمد عبد العاطي أحمد، أحمد محمد السيد ياقوت، معاذ أحمد السيد السقيلي، توفيق محمد زكي توفيق، ياسر أبو اليزيد محمود عبد الحليم، خالد محمد علي محمد سعده، أحمد محمود محمد محمد عشوش، أسامة جمال الدين أحمد إبراهيم الشريف.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاماً لكل من يوسف طلعت محمود أحمد، عبد الله عصام فتحي، أحمد صالح عبد العزيز محمد، محمد عبد الحميد سعد، أحمد عبد الرحيم حفني.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بـ"القتل العمد للشخصيات العامة من القيادات الأمنية، والشروع في القتل والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حازوا على مفرقعات من غير الحصول على ترخيص، واستعملوها بقصد تخريب المنشآت والمباني المعدة للصالح العام، كما حازوا على أدوات تستخدم في الاعتداء على أشخاص عبارة عن زجاجات مولوتوف، إضافة إلى حيازتهم أسلحة مشخشنة وغير مشخشنة.

كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين خربوا عمداً مقر البنك الأهلي المصري فرع السيوف المملوك للدولة، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم على البنك من الخارج، وزرعوا عبوة ناسفة أمام مقر بنك hsbc بشارع عباس الأعصر، وزرعوا عبوة ناسفة أمام كارفور سيتي لايت بشارع مصطفى كامل، وقتلوا المجني عليه عريف بحري سعدالله عبد الستار عمداً.