السيسي يستقبل وزير خارجية إيطاليا..وليبيا تتصدر النقاش

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس الحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على مستوى مختلف الصعد، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما أشار الرئيس المصري إلى ضرورة التوافق في الرؤى بين البلدين تجاه مسارات الحل للأزمة الليبية، والقائم على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة، والحفاظ على اتفاق الصخيرات تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة خلال عام 2018، ودعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة بذات الشأن.

وعلى صعيد آخر، أكد السيسي توفر إرادة حقيقية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك من خلال التعاون القضائي رفيع المستوى بين النيابتين المصرية والإيطالية، والذي حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، حيث من المنتظر أن يعقد لقاء قريباً بين النيابتين لبحث التطورات الإيجابية المتحققة في هذا الصدد.

وقد ثمن مينيتي التصريحات التي أدلى بها الرئيس المصري حول تصميم الدولة المصرية على الوصول إلى الحقيقة الكاملة في قضية الطالب ريجيني، والتي أدلى بها على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأشار مينيتي إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون المشترك لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير المنتظمة ومقاومة الإرهاب، بجانب تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التعاون في العلاقات الاقتصادية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الإيطالية في مصر.