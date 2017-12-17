مصر.. النيابة العسكرية تطلق سراح 237 من مشجعي الزمالك

قال محام، السبت، إن #النيابة_العسكرية المصرية أمرت بإخلاء سبيل 237 مشجعا لنادي #الزمالك المصري ألقي القبض عليهم في يوليو/ تموز عقب مباراة للفريق مع أهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكانت الشرطة اعتقلت المشجعين بسبب شغب وقع في استاد الجيش المصري في #برج_العرب غرب مدينة الإسكندرية الساحلية، وأحالتهم للنيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى النيابة العسكرية.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 ليفشل الزمالك في تجاوز دور المجموعات.

وصرح المحامي محمد رشوان بأن النيابة العسكرية أحالت القضية إلى الحفظ بعد أن سدد نادي الزمالك قيمة #التلفيات التي لحقت بمنشآت النادي خلال الشغب وهو ما اعتبر تصالحا.

وشملت الاتهامات التي وجهت إليهم إتلاف منشآت في الاستاد والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في إشارة إلى مجموعة مشجعي الزمالك (التراس وايت نايتس). كما اتهموا بحيازة ألعاب نارية والتعدي على رجال الأمن في النادي.