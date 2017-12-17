مصر.. قوات الأمن تصد هجوما على كمين أمني برفح

أفادت مراسلة قناة "العربية" في القاهرة أن قوات الأمن المصرية بشمال سيناء نجحت، الأحد، في صد هجوم مسلح على أحد الأكمنة الأمنية في مدينة رفح.

وقال شهود العيان إن مسلحين قاموا بإطلاق النار على أفراد الأمن في إحدى الأكمنة برفح، حيث أصيب المجند محمد إبراهيم محمود، 22 عاماً، بطلق ناري.

وبتمشيط محيط الكمين، عُثر على جثتين من جثث العناصر الإرهابية المهاجمة للكمين، وتم نقل المجند المصاب إلى مستشفى العريش للعلاج.

كما شهدت الساعات الأولى من الأحد إصابة ضابط شرطة برتبة مقدم بمدينة العريش إثر تفجير عبوة ناسفة في مدرعة عند مدخل المدينة. وقد نجحت قوات الأمن بشمال سيناء في الكشف عن 3 عبوات ناسفة تم زرعها في طريق القوات، حيث تم تفجيرها من مسافة بعيدة دون حدوث إصابات.

وقالت المصادر إنه أثناء قيام القوات بعمليات تمشيط على طرق جنوب وغرب العريش، عثر خبراء المفرقعات على 3 عبوات ناسفة زرعتها عناصر لاستهداف القوات، وعلى الفور تم التخلص منها بالتفجير بالذخيرة الحية عن بعد دون إصابات.