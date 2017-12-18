مصر.. المحكمة تلغي سجن "طفل الخبز"

ألغت محكمة جنح أحداث بني سويف، حكم السجن لمدة عام الصادر ضد الطفل عبد المسيح عزت 9 سنوات، بتهمة سرقة خبر، بعد تنازل صاحب المخبز عن المحضر.

وتعود قصة "طفل الخبز" إلى عام ونصف العام، حيث قام الطفل بسرقة خبز بما يعادل خمسة جنيهات.

وقال الطفل إنه عندما كان يستعد لتناول الإفطار هو وصديقاه، فاضطر للذهاب للمخبز المجاور لمنزله وسرق 5 أرغفة لتناولها، وفوجئت أسرة الطفل باستدعائه لقسم الشرطة عقب تقديم صاحب المخبز بلاغًا يتهمه فيه بسرقة الخبز.

وسرعان ما أحيل البلاغ للنيابة التي أحالت القضية للمحكمة، والتي بدورها قضت بإيداعه دور الرعاية الاجتماعية لمدة عام قبل أن تقرر المحكمة إلغاء الحكم الصادر من محكمة الطفل غيابياً بعد التصالح.