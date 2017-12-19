بطريقة مفاجئة..إمبراطور الإعلام في مصر يبيع حصته وينسحب

انسحب أحمد أبو هشيمة الملقب بإمبراطور الإعلام في #مصر من سوق الإعلام بطريقة مفاجئة وغامضة، وهو الذي يسيطر على مساحة كبيرة من السوق في مصر.

وأعلن أبو هشيمة الاثنين عن بيع قنوات أون تي في، وحصته من شركة #إعلام_المصريين لشركة ايجل كابيتال، وتولي المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق رئاسة الشركة.

وأعلنت شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية في بيان عن استحواذها على حصة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في شركة إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية المالكة لشبكة قنوات أون تي في وصحف اليوم السابع وصوت الأمة وغيرها من الشركات والمؤسسات الإعلامية، العاملة بمجالات #الإعلام بمصر.

وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة ورئيس مجلس إدارة شركة إيجل كابيتال إن هذا الاستحواذ يمثل باكورة الصفقات الاستثمارية للشركة التي تهتم بهذا القطاع الاستراتيجي الذي يمس حياة المواطن بشكل يومي.

كما أعلنت الشركة تعيين المهندس أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، بمنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية.

وكانت شركة أبو هشيمة وهو #رجل_أعمال مصري يعمل في مجال الحديد قد استحوذت على فضائية "أون تي في" التي اشتراها من الملياردير نجيب ساويرس، كما استحوذ على صحيفتي "اليوم السابع" اليومية و"صوت الأمة" الأسبوعية، وعدة مواقع إخبارية إلكترونية، إلا أنه قرر بيع حصته الكاملة في الشركة دون توضيح الأسباب.

وقال أبو هشيمة إنه سعيد بإتمام الصفقة، وأمل أن تواصل مجموعة إعلام المصريين نجاحها وتعزيز ريادتها تحت مظلة الشركة الجديدة.