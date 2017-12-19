لماذا انسحب أبوهشيمة فجأة من سوق الإعلام في مصر؟

لا يزال الغموض يكتنف عملية بيع رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة في #مصر حصته من شركة إعلام المصريين، لإحدى الشركات وانسحابه من المشهد الإعلامي تماما في مصر.

ورغم تكتم أبوهشيمة على أسباب انسحابه، إلا أن مصادر مقربة منه ذكرت أن عملية البيع تجارية بحتة، وليس لها أي أبعاد سياسية ولا ترتبط بتحقيق فضائيات وصحف المجموعة خسائر مالية، مضيفة لوسائل إعلام مصرية أن المجموعة وكافة الوسائل الإعلامية التي تخضع لملكيتها تحقق مكاسب مالية.

الغموض زاد أكثر بعد تدوينه على #فيسبوك نشرها أحد المسؤولين في الشركة وهو حسام صالح، المدير التنفيذي للشركة، حيث قال "في منتصف 2016 كنت أول من التحق بشركة إعلام المصريين مسؤولاً عن عمليات الشركة Chief Operating Officer مضيفاً "إعلام المصريين لمن لا يعرف تمتلك شبكة قنوات أون تي في وتدير محطات راديو وتمتلك حصصاً كبيرة في شركات كثيرة، منها بريزينتيشن سبورت وسينرجي ومواقع اليوم السابع ودوت مصر وشركات أخرى محترفة في مجال الإعلام وخدماته.

وعن عملية البيع قال إنه خلال الأيام القليلة الماضية كانت هناك كثير من التحركات، والتي جاء نتيجتها استحواذ شركة ايجل كابيتال على 100% من أسهم إعلام المصريين، مشيراً إلى أن شركة ايجل كابيتال يرأس مجلس إدارتها الوزيرة السابقة للاستثمار داليا خورشيد، والتي عرفتها ديناميكية وواضحة الأهداف الاستثمارية.

وذكر صالح أنه كان من نتائج الاستحواذ أن تم اختيار المهندس أسامة الشيخ، خبير الإعلام المعروف، رئيساً لمجلس إدارة إعلام المصريين، وعضوا منتدبا بدلا من أبوهشيمة، والذي فضل ألا يستمر ويتيح الفرصة لمجلس الإدارة الجديد، بعد أن شكلته ايجل كابيتال.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أنه بعد تمام عملية الاستحواذ قامت الوزيرة داليا خورشيد والمهندس أسامة الشيخ بزيارة مقر شركة إعلام المصريين، وكنت في استقبالهما ليكون أول اجتماع غير رسمي في وقت متأخر من يوم الاثنين هو بمثابة الدفعة لي ولزملائي باستكمال ما بدأناه في إعلام المصريين تحت رئاسة أبوهشيمة.

مصادر أخرى توقعت أن يعلن أبوهشيمة الأسباب في مؤتمر صحافي، موكدة لـ"العربية.نت" أن الصفقة عادية وليس لها أي تأويلات أخرى غير أنها تجارية بحتة، مضيفة أن أبوهشيمة رجل أعمال ناجح وإدارته لأمواله واستثماراته تخضع لتقييمات مستمرة، لبيان طريقة إدارتها والنهوض بها وزيادة قيمتها السوقية.

الشركة الجديدة التي اشترت حصة أبوهشيمة وهي شركة ايجل كابيتال ترأس مجلس إدارتها داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة، وهي زوجة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأعلنت الشركة أنها قررت أن تعمل في مجال الإعلام الذي يمس حياة المواطنين بشكل يومي ومباشر.

ووسائل الإعلام المملوكة لشركة إعلام المصريين هي صحف اليوم السابع وصوت الأمة ومواقع انفراد وبرلماني ودوت مصر، إضافة إلى مجموعة قنوات أون تي في وشركات برزنتيشن للرياضة وشركات إنتاج سينمائي.‫