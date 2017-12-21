مجددا.. القاهرة للخرطوم: حلايب مصرية

أكدت #مصر رفضها القاطع لمزاعم #السودان بشأن حلايب وشلاتين.

وصرّح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم #الخارجية_المصرية تعقيباً على ما تداولته #وسائل_الإعلام حول قيام الخارجية السودانية بتوجيه خطاب إلى #الأمم_المتحدة تعلن فيه أحقيتها في "حلايب وشلاتين" على رفض مصر القاطع لما جاء في الخطاب من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الادعاء باحتلال مصر لها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مصر بصدد توجيه خطاب إلى سكرتارية الأمم المتحدة لرفض الخطاب السوداني وما تضمنه من مزاعم في هذا الصدد، وللتأكيد على أن حلايب وشلاتين أراض مصرية يقطنها مواطنون #مصريون تحت السيادة المصرية.