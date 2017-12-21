مصر تستعرض مع إيطاليا وثائق وتحقيقات جديدة بقضية ريجيني

كشفت النيابة العامة في مصر تحقيقات جديدة في واقعة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، بتنسيق وتعاون مع السلطات الإيطالية.

وقالت النيابة المصرية في بيان لها اليوم الخميس، إنه في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية ونيابة روما الإيطالية في التحقيقات حول خطف وتعذيب ووفاة جوليو ريجيني، عُقد اليوم الخميس بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة لقاء جديدا بين النائب العام لمصر المستشار نبيل أحمد صادق، ونائب الجمهورية في روما الدكتور جوزيب ينياتولي.

وأضاف البيان أنه أثناء اللقاء قام الطرفان ببحث معمق لعناصر التحقيق المتبادلة بين الطرفين، وعلى وجه التحديد، قدم التحقيق المصري محاضر ووثائق تحتوي على عناصر التحقيق الجديدة، كما شرح ما تم من تقدم في عمل الشركة المكلفة باسترجاع تسجيلات محطات مترو الأنفاق في القاهرة. وذكر أنه عقب ذلك عرض أعضاء نيابة روما شرحا وافيا ومفصلا لوقائع القضية أعدته الشرطة القضائية الإيطالية.

وكان مطار القاهرة الدولي قد شهد اليوم الخميس وصول سيرجيو كولايوكو النائب العام الإيطالي، في زيارة تستغرق يوما واحدا للقاء المستشار نبيل صادق النائب العام وفريق التحقيق المصري لبحث مستجدات التحقيقات المشتركة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وكان الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قد عثر عليه مقتولا على جانب إحدى الطرق في العاصمة المصرية القاهرة في فبراير من العام 2016.