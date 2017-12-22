بريطانيا تعلن جماعتي حسم ولواء الثورة في مصر إرهابيتين

قالت السفارة البريطانية في القاهرة إن الحكومة البريطانية أدرجت جماعتي "حسم" و"لواء الثورة" المسلحتين الناشطتين بمصر في قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت السفارة في بيان تلقت رويترز نسخة منه اليوم الجمعة "أدرجت المملكة المتحدة منظمتي حسم ولواء الثورة في قائمة المنظمات الإرهابية"، مضيفة أن ذلك تم في ضوء الاعتداءات التي نفذتاها "ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة" في البلاد.

وأضاف البيان "توصلت حكومة المملكة المتحدة إلى أن (مثل) هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر، وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة المملكة المتحدة على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية".

ونقل البيان قول السفير البريطاني في مصر جون كاسن "قلنا إننا لن نترك مصر وحدها في معركتها للتصدي للإرهاب وعنينا ذلك. اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر وهما عدو لنا جميعا".

وتقول السلطات المصرية إن الجماعتين اللتين أعلن كل منهما مسؤوليته عن هجمات مسلحة في مصر ذراعان مسلحتان لجماعة الإخوان المسلمين، لكن الجماعة تنفي انخراطها في العنف.

وكانت السلطات المصرية قد حظرت جماعة الإخوان المسلمين، وأعلنتها منظمة إرهابية بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها في 2013 خلال احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.