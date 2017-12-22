بعد الإجماع الأممي.. الأزهر يدعو ترمب لسحب قرار القدس

أعرب الأزهر الشريف عن ترحيبه وإشادته بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بالتأكيد على أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد الأزهر الشريف أن هذا القرار الذي حظي بتأييد 128 دولة جاء معبراً عن الإرادة الدولية الرافضة للقرار الأميركي المجحف والباطل تجاه القدس، وحتمية إلغائه لكونه يتصادم مع القانون الدولي ويخالف الضمير العالمي وحقوق الإنسان.

ودعا الأزهر الإدارة الأميركية إلى سحب قرارها، والالتزام بالأهداف التي قامت من أجلها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حفظ السلم والأمن الدوليين، مشدداً على أن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث.