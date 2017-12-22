مصر ..رئيس الوزراء يعود بعد جراحة ناجحة بألمانيا

عاد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري مساء الخميس إلى #مصر بعد جراحة ناجحة أجراها بألمانيا.

وذكر مجلس الوزراء أنه من المقرر أن يقضي رئيس الوزراء فترة نقاهة قصيرة بمنزله، يعود بعدها لمباشرة مهامه وعمله.

وكان شريف اسماعيل قد غادر قبل 3 أسابيع إلى ألمانيا لإجراء جراحة، وتولى الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان مهام القائم بعمل رئيس الوزراء لحين عودة اسماعيل.

وطمأن مدبولى قبل أيام أعضاء #الحكومة على الحالة الصحية لرئيس الوزراء، مؤكدًا أنه كان يتواصل معه هاتفيًا بصورة مستمرة.

ووفقا لما ذكرته مصادر مصرية، فإن رئيس الوزراء سيمكث 3 أيام للراحة ثم يعود تدريجيا لممارسة مهام عمله في مقر مجلس الوزراء.