21 قتيلا وجريحا بحادث سير ببني سويف جنوب مصر

لقي 13 مصريا مصرعهم وأصيب 8 بحادث تصادم ميكروباص بنقل ببنى سويف جنوب البلاد .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 13 مواطناً وإصابة 8 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بنى سويف.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة.

وأشار مجاهد الى أنه تم نقل 6 من المتوفين إلى مشرحة مستشفى ناصر المركزي، و7 الى مشرحة مستشفى بنى سويف العام ، لافتاً الى أنه تم نقل 6 من المصابين لمستشفى بني سويف العام ، وجار عمل الجراحات الاستكشافية لهم، مضيفا أن المصابين يعانون من كسور في أماكن متفرقة بالجسد ، فيما تم نقل 2 من المصابين بناء على طلبهم لمستشفى السلام ، حيث يعانيان من اشتباه ما بعد الارتجاج.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفى بني سويف العام ، والتأكد من أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم.