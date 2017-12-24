مصر.. مقتل شخصين وإصابة 8 بهجوم في الجيزة

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة في #مصر، بوقوع إطلاق نار على مقهى في مدينة العياط، أسفر عن مقتل شخصين هما رضا حامد مبروك وأسامة محمد عبد الله وإصابة 8 آخرين.

وكشف المصدر الأمني، وفق صحف مصرية، عن أن مرتكب الحادث شخص كان يستقل دراجة بخارية.

وأضاف المصدر، أن أقوال شهود العيان عن الواقعة أكدت أن المتهم كان ملثما ومر أمام المقهى مسرعا بدراجته البخارية، وأمطر مرتاديه بوابل من الأعيرة النارية من سلاح آلي وفر هاربا.

إلى ذلك، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: "إن حادث إطلاق أعيرة نارية على مقهى في العياط بالجيزة، أسفر عن وقوع حالتي وفاة و8 إصابات".

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزي.