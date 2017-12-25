مصر.. عروسان لفظا أنفاسهما صبيحة زفافهما

في حادث مأساوي، عثر على أحمد حلمي وعروسه ندى جثتين هامدتين صبيحة يوم زفافهما.

البداية كانت في منطقة مساكن الرواد بمدينة كفر الزيات بمحافظة #الغربية شمال #مصر، حيث ذهبت أسرة العروسة ندى لتبارك للعروسين وتقدم لهما وفق الأعراف المصرية كميات من الطعام بعد ساعات قليلة من زفافهما.

طرقت الأسرة باب الشقة ولم يستجب أحد، وظل الحال على ذلك لمدة نصف ساعة كاملة دون استجابة.

شعرت الأسرة بالقلق واستعانت بالجيران لفتح باب الشقة بالقوة، وفور دخولهما كانت المفاجأة الصادمة في انتظارهم، حيث عثروا على #العروسين جثتين هامدتين في غرفة النوم، مع انتشار رائحة #الغاز_الطبيعي في كامل أرجاء الشقة، على الفور تم إغلاق مصدر تسرب الغاز وهو سخان المياه، وفتح النوافذ وإبلاغ الشرطة.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بلاغا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات، يفيد بوفاة عروسين عقب زفافهما داخل الشقة بمساكن الرواد. انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن العريس يدعى أحمد حلمي والعروسة ندى، وعُثر على جثتيهما دون ظهور أي علامات ظاهرية أو آثار تفيد بتعرضهما لحادث جنائي.

وتبين من تحريات الرائد هادي سالم، رئيس مباحث مركز كفر الزيات، حدوث تسرب غاز داخل الشقة، ما أدى لاختناق العروسين ومصرعهما في الحال.

وقررت النيابة التصريح بدفن الجثتين حيث شيعا لمثواهما الأخير في جنازة مهيبة امتدت لنحو 3 ساعات كاملة، وشارك فيها المئات من المواطنين.