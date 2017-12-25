مقتل 8 داعشيين في مداهمات للجيش المصري بسيناء

أعلن #الجيش_المصري، الاثنين، مقتل 8 داعشيين في مداهمات بشمال #سيناء.

وقال العقيد #تامر_الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة، فضلا عن القبض على آخر بوسط سيناء.

وذكر أنه تم اكتشاف وتدمير 8 مخابئ للإرهابيين ودراجة نارية وعبوة ناسفة ومخزن يحتوي على كميات كبيرة من نبات البانغو المخدر.

وأكد المتحدث أن قوات الجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية والإجرامية في مناطق وسط #سيناء.