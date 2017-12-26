روسيا: لا نخطط لنقل قواتنا بشكل دائم إلى مصر

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا تعتزم نقل قواتها من قاعدة حميميم العسكرية في سوريا إلى مصر على "أساس دائم".

وجاءت تصريحات لافروف في حديث مع قناة روسيا اليوم بعد تداول وسائل إعلام أنباء حول عزم روسيا نقل قوات إلى مصر.

وأثارت التصريحات تساؤلات حول مدى الخطر الذي تواجهه مصر من قبل تنظيم داعش، خاصة أن نفي ديمومة نقل القوات الروسية لا ينفي نية روسيا إرسال قوات إلى مصر للمشاركة في محاربة الإرهاب.

واعتبر لافروف أن التعاون العسكري الدولي لمواجهة الإرهاب في المنطقة، بما في ذلك مصر يحتل مكانا مهما.